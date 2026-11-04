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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:35

El Gobierno de Bolivia califica de "huida" la salida del país del presidente del Supremo

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La Paz, 4 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia calificó este miércoles como una "huida" la salida del país del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y dijo que la misma "tiene relación" con el ex fiscal general Roger Mariaca, encarcelado y acusado de liderar una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo".

Por EFE
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Saucedo anunció este mismo miércoles en sus redes sociales que salió del país alegando que su vida y la de su familia "corren peligro" y acusó al Gobierno de supuestamente armar un caso en su contra para "desacreditarlo".

"He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto", manifestó el magistrado y aseguró que es un "perseguido" por "cuestionar al poder político" .

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, dijo a los medios que "la huida" de Saucedo "también tiene relación" con Mariaca y las organizaciones criminales del "narcoterrorismo".

"Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo", afirmó Maldonado.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, señaló que se sabe que Mariaca y Saucedo "eran muy amigos" e incluso llegaron a compartir casa en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, donde ambos cumplían funciones estos últimos meses.

El fiscal general interino del país, Armando Urioste, indicó, por su parte, que hay "procesos abiertos" contra Saucedo en la ciudad oriental de Santa Cruz, sin especificar cuáles, y lo invitó para que regrese a declarar ante el Ministerio Público.

Romer Saucedo fue elegido magistrado del TSJ por voto popular en los comicios judiciales realizados en 2024 para una gestión de seis años.

El magistrado anunció en julio que iba a renunciar a la presidencia del TSJ, en medio de una disputa con el Gobierno de Rodrigo Paz por un mayor presupuesto para el Poder Judicial, demanda por la que llegó a amenazar con una huelga de ese organismo.

El pasado 15 de octubre, Saucedo presentó su renuncia a la presidencia del tribunal, que se hará efectiva en enero de 2027, aunque en su publicación de este miércoles ratificó que no dejará de ser magistrado.

Mientras que Roger Mariaca fue encarcelado y destituido a principios de octubre acusado de organización criminal, tráfico de droga y legitimación de ganancias ilícitas, en dos casos que abrió la Fiscalía en su contra.

El presidente Paz afirmó en Madrid que es necesaria una buena justicia para tener una buena democracia, después de que Saucedo anunciara que salió del país.

"Si no cambiamos justicia, si no te doy una mejor justicia, no tengo una buena democracia, y si no tengo una buena democracia con reglas claras, ofrecerte un futuro en Bolivia es complejo", comentó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en Madrid con motivo de la XXXX Cumbre Iberoamericana en España.

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