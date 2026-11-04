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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:45

El Kremlin confirma reunión de la defensora del pueblo ruso con Melania Trump

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Moscú, 4 nov (EFE).- El Kremlin confirmó hoy que la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, se reunirá en la Casa Blanca con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Por EFE
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"Esperamos que participe (el emisario del Kremlin) Kiril Dmítriev. Pero la importante es Yana Lantrátova", aseguró a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por la agencia Interfax.

No obstante, señaló que en estos momentos hay problemas con los visados y aseguró que "si toda esa logísitca se resuelve, estarán Yana Lantrátova y Kiril Dmitriev".

La primera dama de EE.UU. convocó para el próximo jueves un acto en la Casa Blanca con "representantes de Rusia y de Ucrania" para celebrar el éxito de la tregua humanitaria de Oleshki.

Dmitró Lubinets, el defensor del pueblo ucraniano, ha anunciado este miércoles que está de camino a Washington para participar en la ceremonia.

Del lado ruso se espera que asista Lantrátova, que representó a Moscú durante la negociación y la aplicación de la tregua.

Peskov negó que de momento "hayan planes" de conversación telefónica entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, tras las elecciones al Congreso estadounidense y de cara a las negociaciones de paz en Abu Dabi previstas para la próxima semana.

Además, señaló que estas negociaciones "no están vinculadas en modo alguno" a las recientes elecciones, en las que el Partido Demócrata tomó el control de ambas cámaras del Legislativo estadounidense.

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