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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:05

El presidente de la Cámara de EE.UU. dejará de liderar a los republicanos desde enero

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Washington, 4 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, anunció este miércoles que no se presentará para seguir liderando a su partido en la Cámara Baja en el próximo Congreso, después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

Por EFE
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En una llamada privada a su equipo, Johnson comunicó su decisión después de que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado a raíz de la llamada "ola azul" que barrió a lo largo del país en los comicios el martes y que supone un castigo severo a las políticas implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que retornó a la Casa Blanca.

Johnson le dijo a su personal que había hablado con el presidente Trump antes de anunciar su decisión, según afirmaron, en declaraciones a medios locales, algunos de las personas que participaron en la llamada.

Una de ellas añadió que Johnson tampoco aclaró si juraría su cargo como miembro del próximo Congreso o si, por el contrario, renunciaría a su puesto.

Con la victoria demócrata, la presidencia de la Cámara pasará a manos de ese partido, y se da por hecho que la ocupará Hakeem Jeffries, hasta ahora líder de la minoría demócrata, cuando se constituya el nuevo Congreso en enero.

Jeffries se convertiría en el primer afroamericano en presidir la Cámara Baja de Estados Unidos.

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