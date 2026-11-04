El rey de España agradece la solidaridad iberoamericana tras el accidente ferroviario

Felipe VI, además, pronunció unas palabras de recuerdo para la exministra española de Trabajo Fátima Báñez, fallecida en el accidente, en su intervención de clausura del encuentro empresarial iberoamericano previo a la XXX Cumbre Iberoamericana y que contó con la presencia de varios jefes de Estado de esta comunidad, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer las múltiples muestras de solidaridad y cariño que España ha recibido desde Iberoamérica durante estos últimos días tras la tragedia ferroviaria del pasado 28 de octubre en Urda", afirmó el monarca.

Para él, se trata de un gesto de amistad que, aseguró, España no olvidará.

También expresó su cariño a las familias de todos los fallecidos y a los heridos, y su "profunda tristeza" por el fallecimiento en ese accidente de Fátima Báñez, que además de haber sido ministra de Empleo y Seguridad Social de España durante siete años, actualmente era presidenta de la Fundación CEOE.

La CEOE, la entidad que agrupa a las patronales españolas, fue la organizadora de este encuentro empresarial en Madrid.