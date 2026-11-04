Exfiscal del caso contra Diddy supervisará la investigación de violación grupal en Cornell

La antigua estudiante, identificada con el pseudónimo genérico de Jane Doe, interpuso una demanda civil el pasado septiembre contra siete estudiantes a los que acusó de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024, así como contra el centro de élite, al que acusó de no haber investigado los hechos adecuadamente en su momento.

Jacqueline Kelly, exjefa de la Unidad de Derechos Civiles de la División Penal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, será asesora jurídica externa de la investigación, según un comunicado difundido por James.

Kelly estudió precisamente en la Universidad de Cornell, así como en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, y actualmente es socia del bufete internacional Boeis Schiller Flexner, que representó a las mujeres que acusaron al pederasta Jeffrey Epstein de abuso sexual.

En este caso, dirigirá un equipo de investigación formado por abogados y personal de la Fiscalía General y de Boeis Schiller Flexner, y la investigación ahondará, entre otras cosas, en la recopilación y el análisis de pruebas, la revisión de expedientes e informes de investigaciones anteriores, la realización de entrevistas a testigos y el análisis de los hechos y la legislación aplicable.

"La Fiscalía General se compromete a llevar a cabo una investigación exhaustiva guiada únicamente por los hechos, las pruebas y la ley. Jacqueline Kelly es una fiscal con amplia experiencia que ha supervisado numerosos casos, desde la fase de investigación hasta el juicio", expresó James en el comunicado.

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James destacó la "pericia" de Kelly en el derecho penal, "su compromiso con el servicio público y su experiencia judicial".

"Todos los neoyorquinos merecen una investigación justa y exhaustiva de los hechos de este caso. Estoy deseando aportar mis años de experiencia como fiscal federal a la Fiscalía General mientras examinamos todas las pruebas disponibles", apuntó por su parte Kelly.