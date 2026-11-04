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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 09:40

Fernández Cubas, Premio Cervantes: "Cuando empecé me decían que mis cuentos eran extraños"

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Barcelona, 4 nov (EFE).- La nueva Premio Cervantes, la escritora española Cristina Fernández Cubas, explicó este miércoles en Barcelona que, cuando empezó a mover un manuscrito con sus primeros cuatro cuentos, la mayoría de editoriales rechazaron su publicación con el argumento de que sus relatos eran "muy extraños".

Por EFE
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"Feliz" por el galardón y "más tranquila" que hace tan solo unas horas, cuando la noticia le cogió "por sorpresa", la autora dijo en rueda de prensa que fue la fallecida editora hispanobrasileña Beatriz de Moura quien se "entusiasmó" con su trabajó y creyó tanto en ella como en el cuento, un género históricamente vilipendiado.

Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) destacó que una de las cosas que más valora del premio es que representa un galardón no solo para ella, sino "para el cuento en sí mismo". "Escribir un cuento es un riesgo enorme", advierte la escritora.

"En la novela puedes tener un capítulo malo, pero en el cuento hay mucho riesgo. No te puede fallar ni un párrafo. Por suerte, me gusta la aventura", comentó la autora, quien también tuvo palabras de agradecimiento para los "cómplices" de sus lectores.

Pionera de un género de cuento fantástico que años después siguieron otras autoras en España y Latinoamérica, la escritora matizó que ella no se considera "terrorífica", sino más bien "inquietante".

"Me gusta escribir sobre lo que se ve, pero especialmente sobre lo que no se ve", confesó Fernández Cubas, que tituló precisamente así su último libro con Tusquets, "Lo que no se ve".

El prestigioso galardón la agarra en pleno momento de entusiasmo con la escritura de su próximo libro, del que evitó dar fechas ni avanzadillas.

"Este verano, a pesar del calor, tenía muchas ganas de escribir. Hacía un calor infernal, pero me pasó eso. Y ahí sigo. Hasta que me han llamado por el Cervantes", reveló entre risas.

La escritora confesó que muchos de sus conocidos le decían que ganaría el Premio Cervantes "antes o después", pero que ella siempre evita "hacerse ilusiones".

Este martes por la tarde, cuando le llamó para anunciarle el galardón el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ella pensaba que era una llamada comercial "o una estafa". "Lo cogí al final, porque insistía mucho ese número desconocido y yo quería seguir viendo la película", relató.

"Ayer estaba un poco grogui (aturdida) además, porque estuve toda la mañana de médicos, de oculistas", dijo la autora, que hace tres años ya ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas.

A propósito de que sea la séptima mujer en recibir un galardón que lleva ya cinco décadas, Fernández Cubas afirmó que, para ella, "las cosas van cambiando".

"Podría ser mejor, pero creo que en España hemos valorado a escritoras de primera fila como Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet o Ana María Matute", afirmó.

El galardón se le entregará el próximo 23 de abril, Día del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). "No sé qué diré en el discurso. Si no me esperaba ganar, imagínate pensar en qué voy a decir", se sinceró.

Entre sus libros de cuentos destacan 'Mi hermana Elba' (1980), 'Los altillos de Brumal' (1983), 'El ángulo del horror' (1990), 'Con Agatha en Estambul' (1994) y 'Parientes pobres del diablo (2006)'. En 2008 reunió buena parte de su obra en 'Todos los cuentos'.

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