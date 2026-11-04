Filarmónica de Los Ángeles nombra a Silvana Estrada directora creativa de música latina

Según un comunicado, la artista contribuirá a impulsar la visión de la organización para su programación de música latina y a generar nuevas oportunidades de intercambio musical entre culturas y generaciones.

"La música latina no es un solo sonido. Para mí, es el alma de todo un continente, una riqueza inmensa y profunda que se ha entretejido a lo largo de generaciones, con el poder de trascender cualquier frontera", indicó Estrada en la nota.

Destacó que la ciudad de Los Ángeles fue construida "sobre historias latinoamericanas, historias que han enriquecido culturas alrededor del mundo".

"Como directora creativa quiero explorar y profundizar en la belleza infinita que recorre nuestra historia, tender puentes entre generaciones y crear nuevos espacios para las voces de artistas que están ampliando, transformando y reinventando las maneras en que le contamos al mundo quiénes somos", afirmó Estada, cuyo estilo musical fusiona el indie-folk, el jazz y las influencias tradicionales mexicanas.

El nombramiento fortalece la relación que la ganadora del premio Grammy ha mantenido con esa institución los últimos tres años en sus recintos: Walt Disney Concert Hall, Hollywood Bowl y The Ford, agregó.

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La artista logró reconocimiento internacional con su álbum debut 'Marchita' (2022), que le valió el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista, y en 2024 fue nominada en la categoría Mejor Interpretación de Música Global.

Su último álbum, 'Vendrán suaves lluvias' destacado como uno de los mejores álbumes latinos de 2025 por la Rolling Stone, se presentará este año en los Latin Grammy, donde aspira a seis premios.

“Nuestra relación con Silvana comenzó hace tres años y ha evolucionado de manera orgánica gracias a una visión artística compartida y a una profunda convicción en el poder de la música para conectar a las personas y las culturas", indicó en la nota la presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica, Kim Noltemy.

Estrada se suma así al equipo de liderazgo artístico de la orquesta, que trabajará junto al próximo director musical, Daniel Harding.

Harding comenzará su gestión en 2027, en sustitución del venezolano Gustavo Dudamel, quien por 17 años fue el director musical y artístico de la institución y desde este año lidera la Filarmónica de Nueva York.