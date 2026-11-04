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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 05:55

Georgia libera a dos opositores implicados en asalto frustrado al palacio presidencial

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Tiflis, 4 nov (EFE).- Las autoridades georgianas liberaron hoy a dos de los cinco organizadores de los disturbios que tuvieron lugar durante las elecciones municipales del 4 de octubre de 2025, que habían sido condenados a 7 años de cárcel, después de que estos llegaran a un acuerdo procesual con la Fiscalía de la nación caucásica.

Por EFE
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"Reconocimos nuestra culpa y llamamos al resto de los detenidos a hacer lo mismo", declararon a la prensa el exfiscal general georgiano, Murtaz Zodelava, y el exsubcomandante del Estado mayor Lasha Beridze, tras su liberación de la cárcel de Rustavi, ubicada a 25 kilómetros al sur de la capital georgiana.

El resto de los implicados continúan en prisión, incluido el reconocido cantante de ópera y opositor, Paata Burchuladze.

Durante las elecciones municipales, los organizadores de las protestas llamaron a varios miles de partidarios a tomar el palacio presidencial en Tiflis, lo cual provocó graves enfrentamientos con los agentes del orden, que lograron frenar a los opositores.

Las autoridades calificaron este incidente como "un intento de derrocamiento del orden constitucional" y condenaron a 65 participantes en la revuelta a penas de cárcel de entre dos y siete años.

Hasta ahora 34 opositores, parte de los cuales ya fueron puestos en libertad, pactaron un acuerdo con las autoridades tras reconocer su culpabilidad.

Anteriormente el presidente del Parlamento georgiano, Shalvá Papuashvili, acusó a la Unión Europea de "apoyo a los radicales" durante este incidente y llamó a Bruselas "a condenar la violencia en Georgia y abstenerse en el futuro del apoyo, tanto político como financiero, de estos grupos radicales".

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