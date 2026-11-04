Georgia libera a dos opositores implicados en asalto frustrado al palacio presidencial

"Reconocimos nuestra culpa y llamamos al resto de los detenidos a hacer lo mismo", declararon a la prensa el exfiscal general georgiano, Murtaz Zodelava, y el exsubcomandante del Estado mayor Lasha Beridze, tras su liberación de la cárcel de Rustavi, ubicada a 25 kilómetros al sur de la capital georgiana.

El resto de los implicados continúan en prisión, incluido el reconocido cantante de ópera y opositor, Paata Burchuladze.

Durante las elecciones municipales, los organizadores de las protestas llamaron a varios miles de partidarios a tomar el palacio presidencial en Tiflis, lo cual provocó graves enfrentamientos con los agentes del orden, que lograron frenar a los opositores.

Las autoridades calificaron este incidente como "un intento de derrocamiento del orden constitucional" y condenaron a 65 participantes en la revuelta a penas de cárcel de entre dos y siete años.

Hasta ahora 34 opositores, parte de los cuales ya fueron puestos en libertad, pactaron un acuerdo con las autoridades tras reconocer su culpabilidad.

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Anteriormente el presidente del Parlamento georgiano, Shalvá Papuashvili, acusó a la Unión Europea de "apoyo a los radicales" durante este incidente y llamó a Bruselas "a condenar la violencia en Georgia y abstenerse en el futuro del apoyo, tanto político como financiero, de estos grupos radicales".