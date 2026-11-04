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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 18:15

Gobernador DeSantis califica de "extinción" y "meteorito" la derrota electoral republicana

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Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, calificó este miércoles la derrota de su partido en las elecciones de medio mandato como "un evento cercano a la extinción" y la comparó con el impacto de un "meteorito", tras la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso y de varios estados clave.

Por EFE
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"Esto es algo cercano a un evento de nivel de extinción para los republicanos", dijo DeSantis en una rueda de prensa desde la capital de Florida, en la que comparó el triunfo demócrata con "el impacto de un meteorito que se sintió por todo Estados Unidos: estados azules, estados rojos y todo lo que hay en medio".

Los demócratas asestaron un duro golpe a sus rivales conservadores al arrebatarles el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que limitará el margen de maniobra del presidente estadounidense, Donald Trump, hasta el final de su mandato en 2028.

Además, los demócratas se impusieron en la mayoría de carreras por la gobernación estatal, incluido el bastión republicano de Texas, y firmaron importantes victorias por el Senado en estados históricamente conservadores como Carolina del Sur, Kansas y el mencionado Texas.

Florida, por el contrario, aguantó la llamada 'ola azul' al votar por una senadora y un gobernador republicano, y al volver a mandar una amplia mayoría de congresistas conservadores a la Cámara de Representantes de Washington.

DeSantis, que compitió contra Trump durante las primarias presidenciales de 2024, alabó estos resultados en el estado que gobierna desde 2018, destacando que Florida fue "el único estado que fue capaz de mantenerse firme y resistir".

"La cuestión es la siguiente: los demócratas son impopulares. Lograron ganar gracias al sentir que impera en el país actualmente. No obtuvieron un mandato para dar rienda suelta a todas sus fantasías de izquierda. Van a seguir gobernando, y ya veremos qué sucede", agregó DeSantis.

Y dejó claro que, desde su perspectiva, el resultado fue "un rechazo a los republicanos en Washington" y no una opinión positiva de los demócratas.

DeSantis será reemplazado en enero por Byron Donalds, quien anoche se impuso en una apretada contienda al demócrata David Jolly.

Pero a diferencia de su predecesor, Donalds no tendrá una supermayoría en ambas cámaras del Legislativo de Florida, lo que le obligará a dialogar con los demócratas si desea impulsar enmiendas constitucionales u otras medidas de gran peso.

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