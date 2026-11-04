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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 18:20

Hallan muerto en un hotel de Berlín al viceprimer ministro de Baviera

Imagen sin descripción

Berlín, 4 nov (EFE).- El viceprimer ministro de Baviera y diputado regional Hubert Aiwanger fue encontrado sin vida este miércoles en un hotel de Berlín, según confirmaron fuentes de la policía y del Gobierno regional de ese 'Land' alemán a varios medios alemanes, entre ellos el diario Bild.

Por EFE
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El que era también ministro de Economía bávaro tenía 55 años y, según Bild, había acudido a la capital alemana para la inauguración de una oficina del partido que lideraba, la fuerza regionalista y conservadora Electores Libres (FW), pero finalmente no había asistido por encontrarse indispuesto.

Poco después fue hallado su cuerpo en el hotel en el que se hospedaba, sin que la policía se haya pronunciado todavía sobre las causas de su fallecimiento.

El político, cuyo partido gobierna en Baviera como socio menor de la coalición encabezada por la cristianodemócrata Unión Socialcristiana (CSU), había llamado la atención en el pasado por sus posturas antieuropeístas, su cuestionamiento de la pandemia y su defensa a ultranza del motor de combustión.

En 2023 protagonizó quizá su polémica más conocida, cuando una investigación periodística reveló que en sus tiempos como estudiante de secundaria había redactado presuntamente un panfleto antisemita en el que bromeaba sobre el Holocausto.

Aunque Aiwanger siempre negó la autoría, en el curso del escándalo antiguos compañeros y profesores dieron detalles sobre sus supuestas tendencias filonazis en su juventud.

Pese a todo, el primer ministro bávaro, el conservador Markus Söder, rechazó entonces destituirle por considerar que sería una respuesta desproporcionada a la situación.

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