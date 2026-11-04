Hutíes reivindican ataque al aeropuerto de Riad y avisan de que espacio aéreo no es seguro

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, aseguró en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X que el proyectil alcanzó directamente el aeropuerto de la capital saudí y causó "daños significativos" en sus instalaciones.

Las fuerzas hutíes afirmaron que el aeropuerto no es seguro y lanzaron un llamamiento a las aerolíneas internacionales, sus empleados y los pasajeros para que eviten viajar a través del espacio aéreo saudí, al considerar que constituye una zona peligrosa.

La advertencia excluye únicamente el espacio aéreo de La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam.

Hasta el momento, Arabia Saudí no se pronunciado sobre este ataque contra el aeropuerto, que reabrió recientemente dos terminales después de cerrar el aeródromo al sufrir el mes pasado un ataque -el peor en una década en el reino- que causó catorce muertos.

La reivindicación se produce en un contexto de intensificación de las operaciones transfronterizas de los insurgentes yemeníes contra infraestructuras saudíes, en el marco de la reanudación de las hostilidades en el Yemen desde mediados de julio.

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Los ataques hutíes contra Arabia Saudí se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Riad, para recuperar territorios bajo control insurgente.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, mientras los rebeldes mantienen sus operaciones con misiles balísticos, drones y misiles de crucero contra objetivos militares y estratégicos del reino.