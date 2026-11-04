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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:00

Iberoamérica impulsa una tarjeta de discapacidad que beneficiará a 90 millones de personas

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Programa Iberoamericano de Discapacidad (PIB) presentó este miércoles en Madrid la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad (TID), una iniciativa que busca facilitar el acceso a la cultura, el transporte, el ocio y el turismo a 90 millones de personas con discapacidad de la región.

Por EFE
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La propuesta, presentada en el marco de las actividades por la XXX Cumbre Iberoamericana que acoge hasta el jueves la capital española, comienza hoy con una fase piloto en cinco países latinoamericanos, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana e Uruguay, y en lo que respecta a España, en las regiones de Cataluña (noreste), Murcia (sureste) y Canarias (archipiélago en el océano Atlántico).

A ellos se podrán unir progresivamente los otros nueve países y territorios que integran el programa: Andorra, Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Portugal, Brasil y El Salvador.

El acto, celebrado en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, contó con la presencia del rey Felipe VI de España, el presidente de la República de Portugal, António José Seguro; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; o el embajador ecuatoriano Luis Gallegos.

Lorena Larios, la secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamerican (SEGIB), destacó al inicio del evento la importancia de esta tarjeta, porque "el desarrollo solo es posible cuando todas las personas pueden ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones".

Los primeros beneficiarios, invitados al acto, podrán acceder a partir de hoy a una serie de facilidades en materia de cultura, deporte, ocio, transporte y turismo accesible en sus desplazamientos por Iberoamérica.

Uno de estos protagonistas es Javier García Pajares, el primer estudiante Erasmus con sordoceguera, quien apuntó que gracias a esta tarjeta piensa que en sus próximos viajes por Iberoamérica "todo será diferente" y podrá tener "una mayor autonomía" para moverse por una ciudad o un país en un transporte accesible.

"Esta tarjeta es un paso adelante. Puede que todavía nos quedemos por ahí parados alguna vez en el camino porque hay mucho que hacer", pero con esta tarjeta "estamos quitando una buena piedra del camino", añadió Pajares.

Otra de las beneficiadas es Madgalena Cosco, artista escénica y bailarina uruguaya con síndrome de Down que se convertirá en la primera persona con discapacidad en obtener un título universitario en su país.

Junto a ellos, recibieron sus tarjetas el dominicano Magino Corporan Lorenzo, miembro del comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; la politóloga guatemalteca Zilpa Arriola, quien elaboró el marco legal de la tarjeta; y la defensora mexicana de los derechos de las mujeres indígenas con discapacidad Olga Montúfar.

La tarjeta se enmarca en el décimo aniversario del programa Iberoamericano de Discapacidad y el vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hitos dirigidos a mejorar la vida del 15 % de la población que representan las personas con discapacidad.

"La Convención otorgó derechos, pero hoy, 20 años después, debemos implementarlos", declaró Gallegos, quién añadió que la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, social y cultural "es fundamental".

La mexicana Montúfar, por su parte, subrayó que estos ciudadanos, especialmente las mujeres, necesitan "presupuestos, servicios accesibles, accesos efectivos a la justicia, mecanismos de protección y participación directa (...) en las decisiones que afectan a nuestras vidas".

Esta herramienta supone un primer paso dirigido a la acción e implementación de políticas más inclusivas y "nos enseña que cuando trabajamos juntos, cuando remamos hacia el mismo sitio y avanzamos todos unidos, sí, podemos llegar a la cumbre", enfatizó Pajares.

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