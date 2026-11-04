Javier Milei no asistirá a la inauguración de la cumbre de Madrid, según su agenda

Milei tiene previsto llegar hoy a Madrid a las 17:00 hora local (16:00 hora GMT) y encontrarse con el presidente del partido ultraderechista VOX Santiago Abascal a las 22:30 hora local (21:30 hora GMT).

Las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana a las que asisten los diez jefes de Estado y Gobierno presentes esta semana en Madrid empieza hoy con un acto inaugural en el Teatro Real en el que presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ofrecerán sendos discursos.

Posteriormente está programada una cena ofrecida por los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid.

La agenda de Milei no incluye ninguno de estos dos actos oficiales, aunque sí especifica que mañana acudirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Esta visita, la octava a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémico por los insultos que dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio.

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A su regreso a Buenos Aires de ese viaje, el argentino atacó de nuevo a Sánchez, al que calificó de "ladrón y corrupto"; y un día después repitió los insultos en otro acto público.

El presidente argentino hizo ese viaje a Madrid, en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, para apoyar al PP y Vox, los partidos de derecha y ultraderecha que se unirían para gobernar si lograran de manera conjunta la mayoría absoluta de los votos.

En esa visita solo fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP y abiertamente opositora al Gobierno progresista de Sánchez, mientras que con Abascal tuvo una conversación telemática que ambos distribuyeron después por las redes sociales.