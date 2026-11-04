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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:55

Javier Milei se reunirá de nuevo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Madrid

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mañana, jueves, a las 13:30 hora local (12:30 GMT) en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno que se celebra en la capital española.

Por EFE
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A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura su encuentro de mañana con Milei.

El mandatario argentino ya se reunió con Ayuso en Madrid hace dos semanas, cuando viajó a España para visitar, además, a la sede de la Fundación Disenso, del líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, con quien también conversó por videollamada.

En esta primera jornada de su visita a la Cumbre, Milei se reunirá con Abascal a las diez y media de la noche hora local (21:30 GMT), según informó el propio Abascal desde la ciudad española de Cuenca: "Será personalmente. Le podré ver esta noche", dijo el líder de Vox, que también se verá con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y conversará con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El presidente argentino llegó el miércoles a la capital española para asistir a esta cita, que se inaugura con la presencia de diez presidentes y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Milei fue el último de los presidentes iberoamericanos en llegar a Madrid, después de que las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra lo hicieran entre el domingo y la mañana de este miércoles.

De hecho, no estuvo en la ceremonia inaugural de la cumbre que presidió el Rey de España, Felipe VI, en el Teatro Real de Madlrid.

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