Jóvenes, minorías o malestar económico se sitúan entres las claves del vuelco demócrata

En lo que respecta a este hemiciclo, los candidatos demócratas obtuvieron el 70 % del voto entre electores del segmento más joven, el de 18 a 29 años, frente al 28 % que fue a parar a los republicanos, según las estimaciones del diario, que apunta a que el margen entre ambos partidos se desplazó un total de 32 puntos hacia el partido azul con respecto a las elecciones de 2024.

Por su parte, un análisis de NBC News destaca especialmente el giro dado por los hombres menores de 25 años. En 2024, Trump superó a Kamala Harris en un punto porcentual en lo que respecta a este segmento, pero las encuestas de la cadena reflejan que el martes, el 68 % de este grupo votó demócrata para la Cámara de Representantes.

Los resultados subrayan que el martes minorías de peso que votaron por Trump en 2024 dieron un giro de 180 grados.

NBC News señala que los latinos, que entonces dieron al presidente republicano el 46 % de sus votos, respaldaron en un 62 % a los candidatos demócratas para la Cámara Baja, mientras que The Washington Post apunta que en los condados donde la mayoría de los ciudadanos en edad de votar son latinos, el margen se desplazó unos 25 puntos hacia los candidatos demócratas al Senado.

En lo que respecta al electorado afroestadounidense, The New York Times apunta en sus estimaciones provisionales que un 91 % dio su voto a candidatos demócratas y solo un 8 % a republicanos.

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Aunque la ventaja demócrata sigue siendo mayor entre las mujeres, el cambio no se limitaría solo a ellas, según cálculos de The New York Times.

El rotativo estima que el 61 % de las mujeres votó por candidatos demócratas a la Cámara Baja y el 38 % por republicanos, al tiempo que, entre los hombres, los demócratas también quedaron por delante, con un 51 % del voto, un aumento de 17 puntos con respecto a 2024.

El castigo por la situación de la economía constituye la principal clave detrás de la ola demócrata vista en las elecciones de medio mandato del martes.

El sondeo realizado por NBC News señala que el 75 % de los votantes consultados consideró que la situación económica, marcada por el elevado coste de la vida y el encarecimiento de los combustibles motivado por la guerra contra Irán que inició Trump, es "mala" o "no muy buena", al tiempo que el 65 % opinó que las políticas de Trump la habían empeorado.

A su vez, la cadena Fox News ya mostró en sus análisis que el 87 % de los ciudadanos consultados estaba preocupado por el precio de los combustibles, que el 62 % cree que el alza de precios se debe a las políticas del presidente o que el 68 % desaprueba su actual gestión.