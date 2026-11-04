La Bolsa de São Paulo sube un 1,23 % tras seis jornadas de pérdida por elecciones en EEUU

El Ibovespa, principal indicador del parqué paulista, cerró en los 167.563 puntos tras una sesión en la que operó toda la jornada en terreno positivo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,64 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,4518 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La apreciación del real frente al dólar, la caída del precio internacional del petróleo y la disminución del temor a nuevas sanciones comerciales de Estados Unidos fueron reacciones a la victoria demócrata en las legislativas que ayudaron al mercado bursátil brasileño a reaccionar tras más de una semana de pérdidas.

El Ibovespa llegó a acumular pérdidas del 18,1 % la semana pasada ante el pesimismo del mercado tras la reelección de Lula como presidente de Brasil y la derrota electoral del senador Flávio Bolsonaro, que defendía un ajuste en las cuentas públicas.

Pero el anuncio, aún no confirmado, de que Lula hará un pronunciamiento en televisión el próximo domingo para manifestar su responsabilidad con las cuentas públicas y posibles medidas de ajuste generó optimismo entre los inversores.

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El parqué paulista terminó la jornada con una subida pese a que las acciones preferenciales de Petrobras, tradicionalmente entre las más negociadas en Brasil, cerraron con una fuerte bajada del 7,08 % como consecuencia de la caída de los precios del petróleo.

Las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este miércoles fueron las ordinarias de la minera CSN Mineraçao, con un salto del 13,88 %, seguidas por las ordinarias de la operadora de seguros de salud Qualicorp (+11,28 %) y por las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar (+9,52 %).

En la punta contraria, los títulos del Ibovespa que terminaron el día con las mayores pérdidas fueron los ordinarios de las petroleras Brava, con una caída del 9,19 %, y Petrorio (-8,73%), seguidas por los preferenciales de Petrobras (-7,08 %).

El volumen negociado en la jornada fue de 44.632,6 millones de reales (unos 8.174,9 millones de dólares) en más de 5,9 millones de operaciones.