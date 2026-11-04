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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:40

La colombiana Jineth Bedoya impulsa un protocolo mundial contra el acoso a las periodistas

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Bogotá, 4 nov (EFE).- La periodista colombiana Jineth Bedoya impulsa un protocolo internacional para prevenir la violencia sexual contra las mujeres periodistas en sus lugares de trabajo, una iniciativa con la que busca que las redacciones cuenten con herramientas para convertirse en espacios seguros.

Por EFE
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"El trabajo que acabo de emprender en la Asamblea de Naciones Unidas es lograr sacar adelante el protocolo para los medios de comunicación, para que no haya ni acoso ni violencia sexual contra las mujeres que trabajan en el periodismo", explicó Bedoya a EFE.

La periodista, editora de género del diario El Tiempo y referente en la lucha contra la violencia sexual en Colombia, presentó en Nueva York un primer borrador de este documento, que, según explicó, seguirá desarrollando con la Unesco y ONU Mujeres.

La propuesta busca responder a una problemática que, según Bedoya, sigue sin recibir suficiente atención: el acoso y la violencia sexual que sufren las mujeres periodistas dentro de sus propios entornos laborales.

“Es una crisis hoy en el mundo y nadie quiere hablar de ella”, advirtió durante su intervención el pasado 27 de octubre en la Semana de Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.

La iniciativa llega en un momento en el que las denuncias de acoso sexual han sacudido las redacciones colombianas. En marzo, señalamientos contra dos periodistas del noticiero colombiano Noticias Caracol -la principal cadena privada del país- desencadenaron una ola de testimonios en otros medios; el colectivo Yo Te Creo Colega recopiló más de 260 relatos de periodistas y practicantes.

Bedoya alertó también sobre otras formas de violencia que afrontan las mujeres que ejercen el periodismo, como las amenazas físicas, la violencia digital, la persecución judicial y el escarnio público por motivos de género.

La iniciativa es fruto de un trabajo colectivo que comenzó a tomar forma con la campaña No Es Hora de Callar, que ella misma creó en 2009 y que continuó en El Tiempo, donde impulsó herramientas para informar sobre la violencia contra las mujeres con perspectiva de género.

"Me ilusiona mucho poder tener un documento que se lleve a todas las salas de redacción para que las mujeres que me van a relevar a mí, a las que les voy a dar el testigo, esas mujeres jóvenes que están hoy informando, tengan garantías mínimas para ejercer su trabajo", señaló.

Explicó que el siguiente paso será impulsar el documento entre medios y organismos internacionales, con reuniones previstas con periodistas del continente en Panamá y gestiones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Su objetivo es conseguir respaldo para que el protocolo pueda salir adelante en 2027 durante la Asamblea General de Naciones Unidas. "Aquí es donde realmente empieza el trabajo", afirmó.

Bedoya fue secuestrada por paramilitares, torturada y víctima de violencia sexual el 25 de mayo de 2000, cuando trabajaba como reportera en el diario colombiano El Espectador.

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