La creadora de 'Fleabag' ofrecerá gratuitamente su piso en Londres para escritores noveles

Waller-Bridge, de 41 años, compró específicamente la vivienda para ayudar a escritores noveles y ha cedido su uso, junto con una "generosa contribución financiera", a la campaña teatral denominada 'Writers' Block', que pretende abordar el coste del alojamiento en Londres para dramaturgos de entornos desfavorecidos.

Además de la creadora de 'Fleabag', también están aportando apoyo financiero al proyecto Jack Thorne, cocreador de la exitosa serie de Netflix 'Adolescencia'; el creador de 'The Crown', Peter Morgan, o la pareja de la propia Waller-Bridge, el oscarizado director Martin McDonagh ('Tres anuncios a las afueras'), entre otros.

"Para muchos escritores, la necesidad de un techo hace imposible escribir, por eso este proyecto piloto es tan importante. Si queremos que se cuenten historias sobre nuestro complicado mundo, necesitamos a escritores de todos los orígenes", dijo Thorne en declaraciones recogidas este miércoles por varios medios británicos.

El cocreador de 'Adolescencia' explicó que, en su caso, tuvo "suerte" porque su hermano vivía en Croydon (sur de Londres) y lo pudo alojar durante cinco años en sus inicios, consciente de que no todo el mundo está en esa situación: "Si perteneces a una familia privilegiada, tu mayor problema es con qué llenar una página; si no, gran parte de tu lucha se centra en la necesidad de sobrevivir".

La iniciativa de Writers' Block fue creada por Sofie Mason y Diana Jervis-Read, en colaboración con el teatro Omnibus de Londres, y es la evolución del premio 'Adopta a un dramaturgo'.

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Dicho programa conecta a personas que tienen una habitación o vivienda libre y están dispuestas a ofrecerla por precios muy reducidos. La media es de 500 libras (600 euros) al mes.

En el caso del piso de Waller-Bridge, este se ofrece sin alquiler y el inquilino solo es responsable de pagar las facturas.