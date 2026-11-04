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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 19:20

La ganancia neta de MercadoLibre sube un 6,4 % interanual en el tercer trimestre

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Buenos Aires, 4 nov (EFE).- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto de 448 millones de dólares, lo que ha supuesto un alza interanual del 6,4 %.

Por EFE
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Al presentar este miércoles sus resultados trimestrales a los mercados, la compañía informó que durante el tercer trimestre sumó ingresos netos por 10.750 millones de dólares, con un aumento interanual del 45 %.

La multinacional latinoamericana precisó que en el tercer trimestre obtuvo ingresos netos por 6.141 millones de dólares en el segmento del comercio electrónico, con un crecimiento del 47,1 % interanual.

MercadoLibre, que opera en 18 países de América Latina, registró, además, ingresos por 4.609 millones de dólares en el segmento 'fintech' (servicios financieros basados en la tecnología), con un alza del 42,4 % interanual.

En tanto, el beneficio operativo registrado en el tercer trimestre fue de 676 millones de dólares, lo que representa una bajada del 4 %.

"Ganamos cuota de mercado en cada uno de nuestros tres mercados principales, nuestros compradores aumentaron la frecuencia de sus compras, los usuarios de nuestra división fintech realizaron más transacciones", resaltó la empresa en su nota de resultados.

Destacó, además, que en septiembre pasado concretó "con éxito" su segunda emisión de bonos con grado de inversión, captando 1.000 millones de dólares para reforzar su "ya sólida posición de liquidez".

La compañía, que tiene a México, Brasil y Argentina como sus principales mercados, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales empresas tecnológicas del mundo.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo el año pasado un beneficio neto de 1.997 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 4,5 % frente a los resultados de 2024.

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