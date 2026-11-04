ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:00

La millonaria apuesta electoral de Elon Musk se estrella ante la victoria demócrata

Imagen sin descripción

Nueva York, 4 nov (EFE).- La multimillonaria ofensiva del magnate Elon Musk para afianzar el poder republicano en el Congreso de Estados Unidos sufrió un duro revés tras confirmarse la victoria demócrata en plazas clave de las elecciones de medio mandato del martes, encabezada por el triunfo de James Talarico en la carrera al Senado por Texas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Musk, que es la persona más rica del mundo y durante estos comicios se convirtió en el mayor donante individual de la historia política moderna de Estados Unidos, desplegó más de 400 millones de dólares en donaciones públicas -cifra que analistas sitúan en torno a los 474 millones- para blindar a los conservadores en unas elecciones que batieron récords históricos de gasto publicitario.

Sin embargo, el despliegue financiero no impidió que el Partido Demócrata recuperara el control del Congreso y asestara derrotas directas a los candidatos respaldados por el magnate en estados como Ohio, Maine y, de forma especialmente simbólica, Texas, donde Musk reubicó su residencia y las sedes de sus compañías tras la pandemia.

El demócrata Talarico se impuso al fiscal general republicano Ken Paxton, principal beneficiario indirecto de los 168 millones aportados por Musk al Senate Leadership Fund.

"Acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no puede contra el pueblo de Texas", sentenció Talarico durante su discurso de victoria, donde calificó la contienda como una batalla de David contra Goliat.

En los días previos a la votación, Musk había lanzado duras advertencias en su plataforma X asegurando sin pruebas que una victoria demócrata supondría "el fin de la democracia" y convertiría al país en "un Estado unipartidista permanente", al tiempo que cargó contra Talarico en el terreno ideológico y fronterizo.

El desenlace electoral deja en una posición delicada al director ejecutivo de Tesla y SpaceX, ya que los legisladores demócratas advirtieron previamente de que abrirán comisiones de investigación parlamentarias sobre sus negocios si retoman la mayoría legislativa.

Las pesquisas previstas apuntan a los contratos gubernamentales de sus empresas tecnológicas, su gestión previa al frente del disuelto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su rol geopolítico respecto al conflicto en Ucrania.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
03
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
04
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
05
Política
Con 24 años, asumió la intendencia de Mbocayaty la jefa comunal más joven del país
Ver más

Te puede interesar