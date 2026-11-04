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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 10:05

La ultraderecha lusa acepta dialogar sobre vivienda y reclama medidas en los presupuestos

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Lisboa, 4 nov (EFE).- El líder del partido ultraderechista portugués Chega y de la oposición, André Ventura, aceptó este miércoles la invitación del Gobierno de centroderecha para dialogar sobre la crisis de la vivienda, pero advirtió de que las medidas que se acuerden deberán quedar reflejadas en el Presupuesto del Estado para 2027, actualmente en trámite parlamentario.

Por EFE
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Ventura respondió así, en declaraciones a la prensa, a la invitación que el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, hizo pública este martes por la noche para reunirse este jueves con Chega y el Partido Socialista (PS) y abordar la crisis de la vivienda.

Este problema ha motivado, entre otras protestas, acampadas que se mantienen desde hace casi un mes en el centro de Lisboa y Oporto.

"El principal partido de la oposición está disponible para reunirse con el Gobierno para que sean consensuadas junto con el Partido Socialista medidas de vivienda y ese mismo partido no está disponible para ignorar que estamos en periodo presupuestario y que muchas de las medidas que tienen que ser presentadas y aprobadas son medidas de mecanismo presupuestario", planteó Ventura.

Y añadió: "No servirá de nada tocar la ley de las propiedades, de los alquileres o de cualquier modelo de vivienda pública si no conseguimos dar a las personas, no la sensación, sino la realidad de que van a tener menos costes el próximo año".

Las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto se han convertido en un foco de tensión política y social en Portugal tras sucesivas intervenciones policiales para desalojar a los manifestantes, con un balance de decenas de detenciones y numerosos heridos.

El pasado domingo, más de 2.000 personas se manifestaron en Lisboa y alrededor de un millar en Oporto contra las cargas policiales de la madrugada anterior, que se saldaron con trece detenidos entre ambas ciudades.

Por su parte, Montenegro afirmó este martes que al Gobierno le corresponde "escuchar y decidir" y defendió la apertura de un diálogo político, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos".

La iniciativa coincide con la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación obliga al Gobierno de Montenegro, que está en minoría, a buscar apoyos entre los demás partidos.

La votación final de las cuentas está prevista para el 24 de noviembre.

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