La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato sienta bien al euro

El euro se cambiaba hacia las 16:00 horas GMT a 1,1234 dólares, frente a los 1,1197 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1267 dólares.

El número de empleados en el sector privado de EE.UU. aumentó en octubre en 86.000 personas respecto al mes anterior, más de lo previsto, según cifras de ADP, que no debilitaron al euro porque la victoria de los candidatos del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU. ha debilitado al dólar.

Los demócratas tendrán el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, lo que supone una dura derrota para el presidente estadounidense, Donald Trump.

El dólar afronta una fuerte presión vendedora frente al euro y otras divisas porque los mercados se vieron sorprendidos ante este resultado electoral y no lo habían descontado por completo.

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Perdió alrededor de medio punto porcentual frente al euro, según cifras del analista de divisas de Commerzbank Volkmar Baur.

Es probable que esta tendencia bajista del dólar se refuerce a corto plazo porque con el control demócrata del Congreso es menos probable una flexibilización fiscal los próximos dos años y esto podría reducir la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense.

Además, una mayoría demócrata podría ralentizar el rápido ritmo de inversión en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y centros de datos.

El dólar se ha beneficiado los últimos meses del entusiasmo en torno a la renta variable de EE.UU. y las consiguientes entradas de capital, según Baur.

"Por ahora, los mercados interpretan una victoria demócrata en ambas cámaras como negativa para los estímulos fiscales y el sector de la IA, aunque advertimos que no conviene extrapolar demasiado dada la capacidad de veto presidencial", opinan los analistas de Monex.

Los mercados se mantiene atentos a posibles ataques de EE.UU. contra Irán ante las informaciones de que tiene preparadas distintas opciones que podrían ejecutarse desde hoy mismo.

La inflación ha subido en la zona del euro hasta el 4 % en octubre, máximo desde septiembre de 2023 (3,8 %), por lo que la reacción ha sido contenida.

Este porcentaje es el doble del objetivo del BCE, que es una inflación del 2 % a medio plazo.

Los mercados descuentan una probabilidad del 80 % de que el BCE suba en diciembre sus tipos de interés, que están ahora en el 2,5 %.

La apreciación del euro frente al dólar se ve frenada por el diferencial de la deuda soberana francesa a 10 años con la alemana, que es la más segura y sirve de referencia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1200 y 1,1272 dólares durante la jornada.