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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:40

Las redes se inundan de memes sobre la victoria demócrata: "¡Vuelve lo woke!"

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- La arrolladora victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes ha desatado una oleada de memes en las redes sociales para celebrar la derrota del presidente, Donald Trump, y proclamar que "¡Vuelve lo woke!", término usado por la derecha para despreciar a los progresistas.

Por EFE
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Muchas de estas publicaciones celebran con ironía la nueva mayoría demócrata mediante la exageración de posturas vinculadas a la izquierda estadounidense.

Una de las bromas más repetidas en X consiste en insinuar que, tras las elecciones, será obligatorio indicar los pronombres personales en los correos electrónicos, una práctica asociada al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y no binarias, y que la Administración de Trump prohibió a los trabajadores públicos.

Otras publicaciones parodian una de las críticas habituales de Trump, quien firmó una orden ejecutiva para mantener a "los hombres fuera de los deportes femeninos", en referencia a la participación de mujeres trans en esas categorías.

"Mi hijo ya ganó el primer puesto en la competición de natación femenina", ironizó un internauta poco después de conocerse los resultados.

También abundan las bromas que presentan el aborto como una práctica que se extenderá masivamente por el país: "¿Debería transicionar primero o interrumpir mi embarazo? No lo sé, estoy tan emocionado que no sé por dónde empezar".

La parodia alcanza otros asuntos de actualidad, con mensajes como "¡Convirtamos los centros de datos en clínicas para abortar!".

"Ya realicé mi tercer aborto en el día de hoy después de votar azul. Ahora me voy a casa con mi poliamor interracial de inmigrantes", señala otra publicación.

Otra cuenta de X dice que llegó el momento del "¡pelo azul para todos!", una característica que se vincula a personas de la comunidad LGBT y que se multiplicó en este tipo de mensajes festivos.

También se popularizó una imagen del secretario de Estado, Marco Rubio, con el pelo teñido de azul, un pendiente con la bandera LGTB y una chaqueta con insignias feministas, a favor del derecho al aborto y del movimiento 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan).

En los espacios progresistas de las redes predomina un ambiente de celebración y de burla hacia los dirigentes republicanos que durante la campaña atribuyeron reiteradamente posturas extremistas a los demócratas.

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