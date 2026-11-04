Líder opositor israelí dice que espera trabajar de forma "fructífera y estrecha" con Trump

"Espero trabajar en estrecha y fructífera colaboración con el presidente Trump y su Gobierno. Apreciamos profundamente su amistad y su firme compromiso con Israel", dijo Eisenkot en un comunicado, en el que añadió que el vínculo entre ambos países "va mucho más allá de una alianza entre gobiernos".

En el texto, el líder de Yashar! reitera que los "ciudadanos de Israel han votado a favor del cambio y de la sustitución del actual Gobierno", después de que el bloque opositor lograse en las recientes elecciones 48 escaños junto a 19 obtenidos por los partidos árabes, frente a los 53 del bloque pro-Netanyahu.

"Mi intención es traer a Israel un nuevo liderazgo, uno que actúe en beneficio de todos los ciudadanos de Israel. Junto con mis socios, construiremos un Israel más fuerte: un Israel judío y democrático, liberal e igualitario, con un futuro seguro", añade Eisenkot.

Sus palabras llegan después de que ayer, los republicanos sufrieran una contundente derrota - con mayorías demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes- en las elecciones de medio mandato, en gran parte debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles la guerra, iniciada junto a Israel, contra Irán.

Trump anunció ayer además que prevé interrumpir a finales de 2026 los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina en ayuda militar a Israel, según dijo en una entrevista telefónica con Fox, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.