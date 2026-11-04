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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 17:15

Llegan 610 migrantes en siete cayucos a la isla española de El Hierro desde África

Imagen sin descripción

La Restinga (España), 4 nov (EFE).- Siete cayucos con 610 personas a bordo en total, entre ellas 23 menores, llegaron desde Áfica a la isla española de El Hierro, situada en el océano Atlántico, entre la noche del martes y la jornada de este miércoles, informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia en la isla.

Por EFE
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La última embarcación precaria que arribó a esta isla lo hizo por la tarde del miércoles y llevaba 53 migrantes, entre ellos ocho mujeres y cuatro menores de edad, todos de origen subsahariano.

Fueron rescatados en el mar por una embarcación de Salvamento Marítimo y acompañados hasta el puerto de la localidad de La Restinga.

Previamente, habían llegado otros dos cayucos con 68 y 112 ocupantes, de los que tres tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario: un hombre, una madre y su hija.

En total, permanecen hospitalizadas once personas llegadas a El Hierro, isla perteneciente al archipiélago canario, en los últimos días.

La primera de las embarcaciones contabilizadas desde la noche del martes llegó al puerto de la localidad de La Restinga cerca de la medianoche con 111 personas, entre ellas nueve mujeres y tres menores, después de siete días de navegación desde Kafountine, sur de Senegal.

Durante la madrugada de este miércoles arribó la siguiente embarcación desde Senegal con 125 personas, de las que 110 eran hombres, cuatro mujeres y once menores.

A primera hora de la mañana llegaron otros dos cayucos con 115 y 26 personas, respectivamente. En el primero viajaban 102 hombres, ocho mujeres y cinco menores procedentes de Senegal y Mali, mientras que el segundo transportaba a 26 hombres procedentes de Senegal y Gambia.

Desde este lunes hasta el martes, llegaron once embarcaciones con 975 migrantes a El Hierro, con lo que, sumado a estas últimas, un total de 1.532 personas arribaron esta semana por vía marítima a esta isla española de poco más de 12.000 habitantes.

El número de migrantes que llegaron de forma irregular a España en lo que va de 2026 superó por primera vez las cifras de 2025 aun sin contar la crisis migratoria de julio en Ceuta, con un repunte de personas arribadas a las islas Canarias en octubre de 6.194 personas, según el último balance del ministerio del Interior publicado el martes.

 Desde el pasado 1 de enero, llegaron a estas islas españolas 160 embarcaciones precarias como pateras o cayucos, 71 menos que en 2025 a través de la conocida como 'ruta canaria', la más mortífera del mundo.

El de octubre fue un aumento muy importante, ya que llegaron de forma irregular más personas en este mes a las islas (6.194) que en todo el primer semestre del año (3.708).

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