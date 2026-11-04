ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:30

Los demócratas afrontan la mayoría en el Congreso con la duda del juicio político a Trump

Imagen sin descripción

Washington, 4 nov (EFE).- La histórica ola azul que ha devuelto el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de medio mandato de este martes abre una nueva era política en Washington, marcada por el pulso entre la Casa Blanca y el Congreso, y reactiva la pregunta de si utilizarán su nueva mayoría para impulsar o no un juicio político al presidente, Donald Trump.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los demócratas llevan meses divididos sobre la oportunidad de impulsar el que sería el tercer 'impeachment' contra Trump, tras los dos a los que fue sometido en su primer mandato (2017-2021).

Aunque la mayoría en la Cámara de Representantes les permitirá aprobar una acusación formal cuando el nuevo Congreso tome posesión en enero, es improbable que el Senado condene y destituya a Trump, dado que se necesitarían los votos de dos tercios de los senadores presentes —67 si participan los 100—, lo que exigiría apoyos republicanos.

Al temor a repetir un proceso que termine en otra absolución para Trump (ya lo logró en 2020 al ser juzgado por sus presiones sobre Ucrania para obtener ayuda contra Joe Biden y en 2021 tras ser acusado de incitar el asalto al Capitolio) se suma el desgaste político que podría suponer para los demócratas.

"Los demócratas no pueden centrarse solo en el 'impeachment', no pueden hacer un circo político, hay que hacer políticas concretas, dar soluciones a los ciudadanos", explica a EFE Alejandra Castillo, exsecretaria adjunta de Comercio para el Desarrollo Económico de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.

Aunque Castillo considera fundamental "llevar al Congreso a la Administración Trump para que dé explicaciones", cree que los demócratas no se pueden distraer de los asuntos que preocupan a los ciudadanos, como la economía y la inmigración.

En ese mismo sentido se pronunció el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que apunta a convertirse en el primer presidente afroamericano de la institución: "El pueblo estadounidense no quiere que nos dediquemos a ajustar cuentas. Quiere que trabajemos para resolver sus problemas, porque la vida es demasiado cara".

Jeffries, que en 2020 fue uno de los encargados de presentar la acusación en el primer juicio político contra Trump, mantiene la cautela sobre esa posibilidad.

Sin embargo, otros demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez, del ala más progresista del partido, sí han defendido en distintas ocasiones la necesidad de un juicio político a Trump como muestra de responsabilidad constitucional ante lo que consideran excesos del presidente.

Las dudas sobre los negocios familiares de Trump, el empleo de la fuerza militar en Irán sin permiso del Congreso y el abuso de poder de los agentes migratorios son los principales asuntos que investigan los demócratas y que permitirían plantear el juicio político.

"Entre el objetivo de bajar los precios y asegurarse de que la Administración rinda cuentas por abusos como las redadas del ICE y los acuerdos y contratos ventajosos para allegados, los demócratas tendrán mucho trabajo por delante", afirma a EFE la vicepresidenta sénior de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Laura Rodríguez.

El propio Trump entró también en las quinielas sobre el juicio político y declaró este miércoles que no creía que los demócratas lo impulsaran porque eso "destruiría" la popularidad del partido.

"¿Por qué un juicio político sin motivo? ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene ahora más éxito que en cualquier otro momento de su historia", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

En cambio, parece que en las filas demócratas, y entre algunos republicanos, existe un mayor consenso sobre abrir un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, aunque Trump salió este miércoles en su defensa y descartó cesarlo: "Está haciendo un muy buen trabajo".

Al margen de si finalmente se presenta o no el 'impeachment', la presión de los demócratas sobre el presidente y las políticas que ha llevado a cabo en la primera parte de su mandato será una realidad cotidiana en el Capitolio.

La mayoría demócrata permitirá a la Cámara de Representantes iniciar investigaciones contra la Administración y someter a examen a altos funcionarios, mientras que en el Senado dará a los demócratas el control sobre la confirmación de miembros del gabinete, embajadores y jueces federales, incluidos los del Tribunal Supremo.

En este escenario, el pulso con la Casa Blanca está asegurado, ya que el presidente tiene poder de veto sobre los proyectos de ley que salgan del Capitolio. Y Trump ya avisó la misma noche electoral: "Vetaré todo".

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP
Ver más

Te puede interesar