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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:50

México reanudará la exportación de aguacate tras acuerdo por caída de precios

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles que la cosecha y las exportaciones de aguacate a todos sus mercados, entre ellos Estados Unidos, se reanudarán este jueves, tras un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores para resolver el conflicto originado por el desplome de los precios del fruto en el estado de Michoacán (oeste).

Por EFE
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Las exportaciones mexicanas de aguacate se restablecerán este jueves tras alcanzarse un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores para resolver el conflicto originado por el desplome de los precios del fruto en el estado de Michoacán (oeste), informó este miércoles el Gobierno de México.

Desde el 23 de octubre, productores michoacanos suspendieron el corte y bloquearon carreteras para exigir a las empacadoras un mejor precio por kilo. Al mismo tiempo, la detección de la plaga del barrenador del hueso del aguacate en cargamentos procedentes de otros estados obligó a destruir unas 52 toneladas de fruta.

México es el mayor productor de aguacate del mundo y Michoacán concentra cerca del 75 % de la producción nacional. En la última temporada, el estado exportó 1,25 millones de toneladas a Estados Unidos, su principal comprador, y unas 211.000 a otros mercados internacionales.

El pacto se alcanzó la noche del martes, después de que el precio del kilo cayera a entre 13 y 20 pesos (entre unos 0,65 y 1,00 dólares), un nivel que, según los productores, no cubre los costes básicos de producción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó durante su rueda de prensa matutina que la reducción de las cotizaciones respondió a la creciente competencia internacional, debido a que otros países han incrementado su oferta de aguacate en los mercados exteriores, lo que presionó a la baja los márgenes de los productores y jornaleros agrícolas mexicanos.

"Estamos trabajando con los productores, cortadores y los agroexportadores, y también con Estados Unidos para ver la manera de que se garantice siempre la exportación y el precio del aguacate", declaró la mandataria.

La secretaria de Agricultura descartó que los cargamentos de exportación enfrenten riesgos por plagas y aclaró que en 28 años de comercialización internacional Michoacán no ha registrado ningún caso de gusano barrenador en sus huertos.

"Nosotros estamos ciertos, estamos súper seguros de que no hay absolutamente ninguna plaga de gusano barrenador, y mañana, como ya lo comenté, se renueva la agroexportación", afirmó Columba López.

Columba López afirmó que la trazabilidad para garantizar la seguridad alimentaria "es muy importante".

Las autoridades precisaron que las imágenes difundidas recientemente correspondieron a casos aislados en Jalisco y Nayarit que involucraban fruta destinada a procesos industriales de aceite o insectos detectados fuera de los empaques, por lo que ese producto no formaba parte del circuito de exportación.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y las juntas locales de sanidad vegetal mantienen registradas las parcelas de 50 municipios libres de la plaga, y realizan cada mes inspecciones aleatorias en 500 hectáreas para garantizar los estándares fitosanitarios.

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