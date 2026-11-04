Ministros de Exteriores mexicano y español realzan "buena sintonía" de Sánchez y Sheinbaum

"Destacamos la buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez, que impulsa una agenda constructiva y de resultados. México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une", escribió Álvarez en su perfil de X.

El mexicano agregó que en su diálogo con Albares conversaron "con la cercanía y confianza de siempre sobre el excelente momento que viven las relaciones entre México y España", algo reafirmado por el ministro español, quien llamó "buen amigo" en su perfil de la red social a su homólogo.

"España y México hemos reforzado en el último año nuestras relaciones políticas, económicas y culturales en beneficio de nuestros pueblos hermanos", escribió Albares, y añadió: "En la reunión con mi homólogo, mi buen amigo @r_velascoa durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid, seguimos ese rumbo".

Ambas publicaciones estaban acompañadas de una fotografía de los dos políticos mientras dialogaban.