Nuevo ataque con explosivos contra un peaje en el oeste de Colombia

Según informó la policía, este nuevo incidente no dejó víctimas, pero sí daños materiales en la infraestructura, que afectaron temporalmente el paso de vehículos por la vía.

El ataque se produjo sobre las 3:45 hora local (8:45 GMT), cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un elemento explosivo aún por determinar contra el peaje y huyeron del lugar.

En el vecino departamento del Cauca se han registrado en las últimas tres semanas dos ataques con explosivos contra peajes. En ambos casos se emplearon vehículos con explosivos y las detonaciones dejaron un total de siete personas heridas.

En el Valle del Cauca operan varios grupos armados ilegales, como las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narcotraficante denominado Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Este convulso departamento colombiano, cuyo control se disputan estos grupos armados, está ubicado en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica.