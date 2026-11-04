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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:25

Partido opositor venezolano pedirá auditoría del registro electoral con apoyo de EEUU y UE

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Caracas, 4 nov (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) informó este miércoles que solicitará una auditoría del registro electoral del país suramericano con el acompañamiento de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) de cara a unas eventuales elecciones como parte del proceso de transición.

Por EFE
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"Queremos que esta auditoría sea urgente y que la acompañen entes con prestigio internacional como la Unión Europea, las Naciones Unidas, los Estados Unidos y la OEA", explicó el dirigente nacional de Primero Justicia Carlos Ocariz citado en una nota de prensa.

Según el exalcalde, el registro electoral permanente no se audita desde 2005.

La solicitud a Estados Unidos será para que respalde "la auditoría del registro como parte de la reforma electoral" que ha planteado la propia Casa Blanca, después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, detalló el opositor.

Asimismo, indicó que el partido solicitará a la ONU una auditoría técnica de sus expertos electorales, así como el acompañamiento para la posible designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A las agencias de la ONU, como la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), PJ solicitará apoyo para que los venezolanos en el exterior se inscriban en el registro, añadió Ocariz.

Mientras que en el caso de UE y la OEA, prosiguió, el plan es pedir que preparen sus misiones de observación para las posibles elecciones. Según Ocariz, PJ ya conversó sobre este punto con el bloque europeo.

Por último, PJ requerirá a organizaciones venezolanas y europeas especializadas apoyar el proceso de auditoría con "su experiencia técnica".

Aunque todavía no hay una convocatoria oficial a elecciones y lo que está planteado sobre la mesa es que eventualmente se designen nuevas autoridades electorales, Ocariz indicó que no es necesario esperar a que esto ocurra para que se realice la auditoría.

La petición llega además en momentos en que la exdiputada Dinorah Figuera, jefa negociadora de la oposición en el diálogo que Estados Unidos impulsa con el chavismo como parte de la transición, ha denunciado que hay irregularidades en el registro electoral.

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, también se está movilizando en este sentido y creó la plataforma digital Constructores, una iniciativa que busca crear un registro de los venezolanos en el mundo para "facilitar" la inscripción y actualización del registro electoral.

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