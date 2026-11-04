Petróleo de Texas cae 8,3 % tras admitir Trump impacto de guerra con Irán en los comicios

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, se situaron en los 88,12 dólares, al recortar 7,97 dólares respecto al cierre anterior.

Trump atribuyó la contundente derrota republicana a la guerra que inició contra Irán el pasado febrero y que ha provocado un impopular incremento en los precios de los combustibles, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, culpara al conflicto del resultado.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", dijo Vance -en X-.

El presidente le dio la razón a Vance "en gran medida" y reconoció que el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina", pero aseguró que "lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución" ante la posibilidad de que Irán tenga un arma nuclear.

Tras más de ocho meses de guerra, Irán y EE.UU. retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Teherán pueden permitir reabrir el estrecho de Ormuz en solo dos días, aunque aún no han dado resultados.

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Los analistas destacaron hoy que las elecciones legislativas han sido las más importantes para la política de energía de EE.UU. en dos décadas, y además de encarecer una futura escalada en Oriente Medio influirán en las políticas con Rusia, Venezuela y China.

"Con ambas cámaras ahora capaces de aprobar resoluciones, retener fondos para la guerra y retrasar confirmaciones (de nombramientos), la Administración afronta un margen político más estrecho y una mayor presión institucional para hallar un acuerdo sobre Ormuz", dijo -en una nota- la firma Rystad Energy.

"La victoria demócrata podría limitar el margen de actuación de Trump en el Congreso, aunque sus efectos sobre la política exterior no serán inmediatos", señaló -en un informe- Michelle Brouhard, responsable de política y riesgo geopolítico de Kpler.