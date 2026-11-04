Policía de Haití dice haber hallado vehículo que transportaba a salvadoreños desaparecidos

El hallazgo se produjo en una operación de búsqueda en la zona de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, donde desaparecieron los militares, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), indicó la Policía en un comunicado.

La PNH movilizó unidades especializadas y no encontró ninguna resistencia en su recorrido, salvo una barricada que fue retirada.

A pesar de los esfuerzos, las fuerzas policiales y militares que participaron en el terreno no han logrado encontrar a los desaparecidos, cuyo rastro se perdió desde el día del ataque.

Tras la emboscada, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2.000 soldados a Haití con el propósito de buscar a los soldados.

Una semana después del ataque, la GSF confirmó versiones de que habían sido hallados unos restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro militares salvadoreños, pero Bukele descartó esa posibilidad.

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El lunes las tropas de El Salvador lanzaron su primera gran operación en la llanura de Cul-de-Sac, situada al noreste de Puerto Príncipe, con el objetivo de desmantelar las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo, esta última dirigida por Lanmò San Jou, señaladas de ser responsables de la desaparición.