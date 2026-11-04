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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 14:15

Portugal y Alemania acuerdan reforzar la cooperación en seguridad y defensa

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Lisboa, 4 nov (EFE).- Portugal y Alemania firmaron este miércoles una declaración conjunta de intenciones para reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa con el objetivo de "afrontar mejor los retos comunes del siglo XXI y salvaguardar los intereses de ambos países".

Por EFE
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En una reunión bilateral en Berlín, el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, y su homólogo, Boris Pistorius, acordaron fomentar el análisis estratégico y el intercambio de información y promover la conciencia situacional y las posibles respuestas a amenazas comunes en los ámbitos marítimo, terrestre, aéreo, especial y ciberespacial.

También subrayaron la importancia de coordinar esfuerzos para proteger las rutas de navegación internacionales y contribuir a la sostenibilidad de las fuerzas ucranianas, capacitándolas y disuadiendo la agresión rusa.

Además, pretenden reforzar la coordinación en actividades militares y no militares, en especial en los ámbitos del desarrollo y la producción de armamento, la investigación, la innovación y las adquisiciones mediante el uso de infraestructuras en ambos países; así como cooperar en la formación y los ejercicios, y reforzar la capacidad para llevar a cabo operaciones combinadas, entre otros objetivos.

Ambos países consideraron, en un comunicado, que sus intereses, valores y principios se ven, más que nunca, puestos a prueba en diversos ámbitos (políticos, económicos, tecnológicos, militares, cibernéticos, espaciales e híbridos), por lo que tienen presente que la cooperación en materia de defensa promueve la estabilidad en Europa y en el mundo, con un enfoque de 360 grados.

Por último, reafirmaron que la OTAN "es, y sigue siendo, la piedra angular de su postura común de disuasión y defensa, así como el pilar fundamental de la arquitectura de seguridad europea y transatlántica".

Esta declaración de intenciones se produce un día después de la firma del acuerdo entre el Gobierno portugués y el grupo alemán Lufthansa para la adquisición inicial del 44,9 % de la aerolínea TAP por 1.025 millones de euros.

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