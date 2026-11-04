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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 12:35

Renuncia directivo del Banco Central paraguayo en medio de la crisis de Ueno bank

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Asunción, 4 nov (EFE).- El Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) se quedó este miércoles sin el cuórum necesario para sesionar tras la renuncia de uno de sus miembros titulares, Marco Aurelio González, un día después de la salida del presidente de la institución en plena intervención del banco privado Ueno por problemas de solvencia.

Por EFE
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Marco Aurelio González, quien integraba esa instancia desde julio de 2025 tras su paso por la Procuraduría General de la República, presentó su dimisión al presidente del país, Santiago Peña, en una carta difundida por medios locales, que no precisa las causas.

La crisis estalló el martes, cuando el BCP ordenó el cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido, y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos de la entidad.

Según la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, “el Directorio podrá sesionar válidamente con el quórum de 3 (tres) Directores”, cuyas resoluciones “serán adoptadas por simple mayoría”. Tras la salida de González, en el órgano solo quedan la presidenta interina, Liana Caballero, y el economista Miguel Ángel Mora.

El martes renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 dirigió la Financiera Ueno, origen del banco intervenido. Caballero, también miembro titular del Directorio, lo sustituyó de forma interina.

El pasado 29 de octubre, la economista Carmen Marín anunció su dimisión, sin que se conocieran los motivos, como miembro del Directorio, del que hacía parte desde 2022.

Según la web del BCP, además de Caballero y González, el otro miembro titular del Directorio es el economista Miguel Ángel Mora.

Hasta el momento, ocho directivos de Ueno bank se han entregado a la Justicia y comparecieron en esta jornada ante el Ministerio Público para declarar ante los fiscales.

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