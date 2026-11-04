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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 15:20

Rescatan a 2 menores que fueron secuestrados por el Clan del Golfo en noroeste colombiano

Imagen sin descripción

Bogotá, 4 nov (EFE).- Un niño y una niña, que permanecían secuestrados presuntamente por integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, fueron rescatados en un operativo del Ejército en el municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Por EFE
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"En una contundente operación (...) fueron liberados dos menores de edad, una niña y un niño, que permanecían secuestrados en la vereda (aldea) El Carmín, municipio de Rionegro", informó este lunes el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Durante el operativo, coordinado por el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Séptima División del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Además, se incautaron doce armas de fuego, municiones de diferentes calibres, proveedores, un silenciador, dos motocicletas, varios celulares y cerca de 38 kilogramos de sustancias estupefacientes.

"A los secuestradores y criminales les advierto: Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a llevar ante la Justicia", afirmó De la Espriella en su cuenta de X, donde publicó un video del operativo en el que se muestra a los presuntos secuestradores.

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la mayor organización criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes.

Esta banda sucedió en los negocios de narcotráfico y extorsión a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006.

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