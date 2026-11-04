Restricciones aéreas en Argentina por la visita del papa afectarán a 200 vuelos

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que las restricciones, que afectarán especialmente a los aeropuertos de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, en los que aterrizará y despegará la comitiva papal, tienen como objetivo garantizar la seguridad del pontífice y de los fieles.

En el Aeroparque Jorge Newbery, de la ciudad de Buenos Aires, las limitaciones comenzarán el domingo, 8 de noviembre, a las 15.50 hora local (18.50 GMT), por la llegada de León XIV procedente de Montevideo.

Tampoco habrá vuelos sobre las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján durante las misas del papa, a las que se espera acudan en total varios millones de personas, con el objetivo de dar seguridad durante las concentraciones masivas.

El 11, día de la partida del papa hacia Perú, las restricciones estarán en el aeropuerto internacional de Ezeiza a partir de las 13 horas (16.00 GMT).

De acuerdo con fuentes aeroportuarias, hay 1.317 vuelos programados entre el lunes y el miércoles de la semana próxima en las tres terminales que pisará el papa, de los cuales 200, cerca del 15 %, coinciden con las franjas horarias restringidas.

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La estimación es que unos 26.738 pasajeros resultarán afectados.

Las restricciones también alcanzarán a aeródromos públicos y privados, helipuertos, vuelos de drones, actividades de instrucción y entrenamiento y deportes aéreos, como parapente, planeadores y paracaidismo.