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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 13:05

Rumanía reabre su única central nuclear tras meses de parada por la sequía del Danubio

Imagen sin descripción

Bucarest, 4 nov (EFE).- Rumanía anunció este miércoles que volverá a activar esta semana su única central nuclear, situada en Cernavoda, en el este del país, que estaba completamente parada desde mediados de agosto por el bajo caudal del río Danubio.

Por EFE
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La central cuenta con dos reactores y una capacidad instalada de 1.400 MW, con la que suele abastecer el 20 % de la demanda eléctrica del país balcánico, con una población de 19 millones de habitantes.

Nuclearelectrica, la empresa operadora de la planta, anunció en un comunicado que la Unidad 1 de Cernavoda será conectada de nuevo al Sistema Energético Nacional (SEN) este viernes, una vez cumplidas las condiciones mínimas necesarias.

Según la compañía, el funcionamiento de la Unidad 1 requiere grandes volúmenes de agua para refrigerar el reactor, lo que provocará un descenso del caudal del río a su paso por Cernavoda.

Por eso, la puesta en marcha de la segunda unidad de la central dependerá de que el nivel del Danubio aumente de forma sostenida en las próximas semanas.

La Unidad 1 de Cernavoda fue desconectada el pasado 28 de julio y la Unidad 2 a mediados de agosto, tras lo cual el país balcánico tuvo que importar grandes cantidades de electricidad para abastecerse.

Debido a la sequía que sufrió Europa este verano, el caudal del río Danubio fue tres veces inferior a la media registrada normalmente en los meses de verano.

Por la misma sequía, la vecina Hungría también tuvo que desconectar temporalmente su única planta nuclear, situada en Paks, al sur de Budapest, también a orillas del Danubio.

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