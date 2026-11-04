Tres detenidos en Ucrania por los disturbios ante un supuesto centro para movilizados

Una de las detenidas es Valentina Molodá, una mujer de 49 años que está acusada de hacerse pasar por una profesional del sector sanitario para entrar en la vivienda a atender a un supuesto herido con una ambulancia que tampoco estaba registrada.

Un tribunal de Kiev ha ordenado este miércoles que permanezca en la cárcel durante al menos 60 días.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la mujer recibió dinero para llevar a cabo esta misión por parte de un hombre que en la víspera de los incidentes llevó a cabo labores de “reconocimiento” junto a la casa.

Según testimonios de quienes participaron en la protesta, el lugar funcionaba como un centro en el que se retenía de forma irregular a varones movilizados, y el SBU la calificó como “un lugar de despliegue temporal de la Guardia Nacional de Ucrania".

También ha sido detenido uno de los hombres que presuntamente instigó a las decenas de personas que se habían concentrado en el lugar de los hechos a atacar un autobús de la Guardia Nacional durante los incidentes.

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Los tres detenidos son sospechosos de un delito de obstrucción de las actividades de las fuerzas armadas y de publicar información sobre localizaciones militares de forma no autorizada.

Vídeos de los incidentes, en los que intervino personalmente para calmar los ánimos el general de la inteligencia militar ucraniana y jefe de gabinete presidencial Kirilo Budánov, muestran a varios hombres vestidos de civil dentro de la casa que luego fueron trasladados a otro lugar en un autobús.