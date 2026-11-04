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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 16:15

Trump defiende a su secretario de Guerra ante reportes sobre su posible destitución

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Washington, 4 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este miércoles la labor de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y descartó que esté pensando en destituirlo, una posibilidad que recogen informaciones publicadas un día después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato ante el creciente descontento por la guerra de Irán.

Por EFE
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"No, creo que está haciendo un muy buen trabajo", respondió Trump al ser preguntado durante un acto en la Casa Blanca por las informaciones de la cadena CBS News, que apuntan a que el presidente ha estado hablando con sus asesores sobre la continuidad de Hegseth, que está en el punto de mira de los demócratas para un posible juicio político.

CBS citó a su vez otras fuentes que aseguran que el presidente aún no ha tomado la decisión de reemplazar a Hegseth, cuyas posibilidades de enfrentar un proceso de destitución han aumentado considerablemente después de que los demócratas arrasaran en las urnas el martes y recuperaran el control de las dos Cámaras del Congreso.

Varios sondeos subrayan que el descontento con la guerra de Irán, que ha contribuido a encarecer los combustibles y a incrementar aún más el costo de la vida, es el principal factor detrás de la derrota republicana.

A Trump también se le preguntó por las informaciones que apuntan a que Hegseth podría acabar ocupando el escaño que dejará libre la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, que ayer se impuso en las elecciones para gobernador de ese estado.

"Creo que (Hegseth) está haciendo un muy buen trabajo y, de hecho, pienso que sería muy popular si hiciera eso, pero no he oído nada al respecto", comentó el magnate inmobiliario por la posibilidad de el actual secretario de Guerra acabe en el Senado.

Tras su victoria del martes, Blackburn tiene la potestad de decidir quién ocupará a partir de enero su asiento en la Cámara Alta durante los dos años que le restaban de legislatura.

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