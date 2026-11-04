Una fotoperiodista de EFE es retenida dos horas por la Policía en la residencia de Herzog

La Policía informó en un comunicado de que artificieros acudieron a la residencia presidencial ante el posible hallazgo de una "sustancia sospechosa" en su cuerpo y más tarde indicó en otra nota pública que se habían "disipado las sospechas". Varios medios de comunicación israelíes publicaron la noticia en base a estos comunicados.

La posible presencia de la sustancia activó una alerta de seguridad y obligó a cerrar temporalmente el edificio, lo que causó un retraso de cinco minutos en el comienzo de las consultas de Herzog con los partidos para la formación de Gobierno.

Aunque no recibió explicaciones al respecto, la informadora cree que la Policía debía sospechar que la sustancia estaba en los zapatos, porque estuvo descalza las dos horas que permaneció retenida, y solo se los devolvieron para llevarla a revisar de forma exhaustiva el coche de la Agencia, rodeada por ocho agentes.

Según el relato de la reportera, que lleva tres años trabajando en la delegación de la Agencia EFE en Jerusalén y está acreditada ante las autoridades israelíes, ante la sospecha de la presencia de la sustancia, los agentes la cogieron del brazo delante de toda la prensa acreditada y la sacaron del edificio sin darle explicación alguna.

Durante todo el tiempo que estuvo retenida, le prohibieron comunicarse con nadie y le requisaron el teléfono, el ordenador y los equipos fotográficos.

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EFE pidió explicaciones a lo largo de ese tiempo a un portavoz de la Policía israelí, que se limitó a pedir que se dejara al personal de seguridad realizar sus funciones, sin dar explicaciones sobre el estado de la periodista, que sintió que fue objeto de "un trato poco profesional, abusivo y desproporcionado". Un portavoz de la Presidencia sí respondió a las preguntas de esta agencia y facilitó información sobre la situación de la reportera.

Cuando la Policía le permitió marcharse, el presidente, Isaac Herzog, se dirigió personalmente a ella para pedirle disculpas por lo sucedido y alegó que se trata de una jornada especialmente delicada, en la que los procedimientos de seguridad son más estrictos, y que así son las medidas de seguridad en cualquier lugar del mundo.

La Agencia EFE agradece las explicaciones y las disculpas ofrecidas por el presidente israelí, así como el trato recibido por los servicios de la Presidencia, al tiempo que recuerda que el respeto al trabajo de los reporteros y a su derecho a informar es una condición indispensable para el ejercicio de la libertad de prensa.