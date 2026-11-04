Una mujer y su hija mueren en Canadá en un presunto ataque de un oso pardo

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, que desaparecieron el sábado mientras paseaban por un sendero cercano a su vivienda en Bella Coola, una pequeña localidad de la costa del Pacífico canadiense.

Sus familiares denunciaron su desaparición el domingo y los equipos de rescate localizaron el cadáver de la madre el lunes y el de la hija el martes.

El Servicio de Conservación de Columbia Británica indicó que las pruebas encontradas apuntan a un ataque de un oso 'grizzly', aunque todavía no se ha determinado si intervino más de un animal.

Las autoridades colocaron trampas en la zona y advirtieron de que cualquier oso identificado como responsable será sacrificado para garantizar la seguridad pública.

En noviembre de 2025, otro oso 'grizzly' atacó a un grupo de escolares y profesores en Bella Coola y causó heridas graves a tres menores y un adulto.

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Según estimaciones oficiales, Canadá alberga más de 380.000 osos negros, entre 28.000 y 30.000 'grizzlies' y alrededor de 16.000 osos polares. Estos últimos representan aproximadamente dos tercios de la población mundial de la especie.

Un estudio de 2024 indicó que, entre 1990 y 2023, la media de víctimas mortales cada año en Canadá por ataques de osos negros y 'grizzlies' fue de 1,29.