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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 11:00

Una mujer y su hija mueren en Canadá en un presunto ataque de un oso pardo

Imagen sin descripción

Toronto (Canadá), 4 nov (EFE).- Una mujer y su hija murieron en un presunto ataque de un oso 'grizzly', una subespecie norteamericana del oso pardo, en la provincia canadiense de Columbia Británica, informaron las autoridades, que este miércoles continúan buscando al animal responsable.

Por EFE
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Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, que desaparecieron el sábado mientras paseaban por un sendero cercano a su vivienda en Bella Coola, una pequeña localidad de la costa del Pacífico canadiense.

Sus familiares denunciaron su desaparición el domingo y los equipos de rescate localizaron el cadáver de la madre el lunes y el de la hija el martes.

El Servicio de Conservación de Columbia Británica indicó que las pruebas encontradas apuntan a un ataque de un oso 'grizzly', aunque todavía no se ha determinado si intervino más de un animal.

Las autoridades colocaron trampas en la zona y advirtieron de que cualquier oso identificado como responsable será sacrificado para garantizar la seguridad pública.

En noviembre de 2025, otro oso 'grizzly' atacó a un grupo de escolares y profesores en Bella Coola y causó heridas graves a tres menores y un adulto.

Según estimaciones oficiales, Canadá alberga más de 380.000 osos negros, entre 28.000 y 30.000 'grizzlies' y alrededor de 16.000 osos polares. Estos últimos representan aproximadamente dos tercios de la población mundial de la especie.

Un estudio de 2024 indicó que, entre 1990 y 2023, la media de víctimas mortales cada año en Canadá por ataques de osos negros y 'grizzlies' fue de 1,29.

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