Zelenski habla con Witkoff y Kushner para preparar contactos trilaterales en Abu Dabi

Según informó Zelenski desde Madrid, donde aterrizó este miércoles, la conversación fue "muy detallada" y duró una hora y media.

"Nos estamos preparando para un formato trilateral a nivel de equipos (de trabajo) entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que tendrá lugar en menos de una semana", dijo con respecto a la cita, fijada para los días 10 y 11 de noviembre, con la que está previsto reanudar las conversaciones interrumpidas en febrero.

El presidente ucraniano también abordó con los dos emisarios estadounidenses la cuestión de los misiles interceptores para sistemas Patriot cuya entrega por parte de Estados Unidos se ha retrasado, según Kiev, en el contexto de los desacuerdos con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estos son necesarios para "proteger vidas", recalcó Zelenski, que agradeció a EE. UU. sus esfuerzos diplomáticos y recalcó que "no hay alternativa a la paz".

El presidente ucraniano también aludió a la reunión hoy en Bruselas de representantes ucranianos, estadounidenses, europeos y de la OTAN, entre otros, que se centró en la recuperación económica una vez que termine la guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mañana en Bruselas habrá otra reunión sobe garantías de seguridad para Ucrania", recordó y enfatizó que "las negociaciones tienen que avanzar a toda velocidad para poner fin a esta guerra lo antes posible" y que "Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios"..

Zelenski aterrizó este miércoles de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a donde se ha desplazado en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se inaugura esta tarde en la capital española.

Según han confirmado fuentes de La Moncloa, el presidente ucraniano se reunirá con los mandatarios iberoamericanos participantes en la cumbre para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá a Zelenski mañana, jueves, y por la tarde ambos mantendrán un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa.