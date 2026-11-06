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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 21:10

Argentina avanza con la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- Argentina firmó este viernes un acuerdo con Estados Unidos por la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, según informó este viernes el Ministerio de Defensa del país sudamericano.

Por EFE
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"Hoy firmamos la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) que permite avanzar con la incorporación de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, que conformarán el núcleo inicial de una nueva capacidad de movilidad táctica para el Ejército argentino", publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red social X.

En el sitio oficial de la cartera se informa que Argentina adquirirá cada aeronave a 28 millones de dólares, lo que supone una reducción del precio frente a los 140 millones totales anunciados en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la operación.

"Estas aeronaves permitirán a la Argentina reforzar la custodia de sus fronteras, combatir el crimen transnacional y asistir a su gente ante emergencias y desastres", escribió el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

Los nuevos helicópteros están llamados principalmente a relevar en Argentina a los Bell UH-1H/Huey II del Comando de Aviación del Ejército.

Más de una treintena de países, incluyendo Colombia o Brasil, han adquirido el Black Hawk, que en sus casi 50 años de vida operativa ha pasado de ser exclusivamente un helicóptero utilitario militar para convertirse en una aeronave clave en operaciones de evacuación médica, respuesta ante desastres o transporte de personalidades.

Argentina posee hasta ahora solo un Black Hawk, enmarcado precisamente en esta última categoría, ya que el aparato se emplea para el transporte del presidente del país.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich y el Director de Aviación de Ejército, Coronel Mayor Sergio Esteban Di Clemente.

"La presente oferta de adquisición se estructuró de manera procesual, apuntando a la eficiencia y optimización de recursos, mediante el sistema Foreign Military Sales (FMS), y puntualmente del programa Black Hawk Exchange and Sales Transaction (BEST)", detalló el Ministerio de Defensa.

Según informó la cartera, los Black Hawk pueden alcanzar velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora y transportar hasta once efectivos equipados, además de cargas externas.

Las cuatro unidades previstas ampliarán la capacidad de despliegue rápido de las fuerzas, así como las tareas de transporte, búsqueda y rescate y asistencia ante emergencias. También podrán utilizarse en la lucha contra incendios forestales.

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