Argentina espera más de tres millones de turistas por la visita de León XIV

El papa estará en Argentina desde este domingo y hasta el miércoles y se espera que su presencia movilice a un total de 7 millones de peregrinos, de los cuales 3 millones serían turistas.

El relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la entidad registra un aumento de las reservas de viajeros procedentes principalmente de Chile, Perú y Brasil, además de una elevada demanda de alojamiento en las ciudades vinculadas con el itinerario papal.

En la ciudad de Buenos Aires se proyecta la llegada de más de 1,2 millones de visitantes del interior del país y del extranjero, mientras que la ocupación hotelera promedio para el fin de semana largo se estima en un 75 %.

En la provincia de Buenos Aires, Luján y el corredor oeste concentran las mayores expectativas de convocatoria, con al menos dos millones de personas previstas y una ocupación hotelera que se espera plena.

Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores aumentaron más de un 1.800 %, mientras que en General Rodríguez crecieron un 1.354 % y en Pilar un 105 %.

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La provincia de Córdoba podría recibir hasta 1,5 millones de visitantes y su capital espera alcanzar la ocupación plena, con reservas que ya rondan el 70 %, mientras que en Villa Carlos Paz las expectativas y reservas superan ese porcentaje y en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento aumentaron casi un 400 %.

El movimiento turístico también alcanzaría a Entre Ríos, donde la ciudad de Colón prevé una alta ocupación, con reservas superiores al 50 %, ante la llegada de cerca de 50.000 fieles a Paysandú, en Uruguay, para una de las actividades de la visita papal.

Las proyecciones de la CAT anticipan así un impacto en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de los destinos involucrados, tanto por la movilización de peregrinos como por el turismo nacional e internacional.