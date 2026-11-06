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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 22:10

Camioneros desbloquean el principal puerto de Chile y levantan paro

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Santiago, 6 nov (EFE).- Los camioneros independientes de San Antonio pusieron fin este viernes al paro que mantenían en los almacenes extraportuarios del principal puerto de Chile tras alcanzar un acuerdo con las empresas generadoras de carga que establece un reajuste de 8 % en las tarifas de transporte.

Por EFE
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El paro, que comenzó el pasado 29 de octubre, estaba generando disrupciones en la cadena logística frutícula al inicio de la temporada de exportación.

“Los operadores y el gremio han sido muy responsables para no tomar como rehén a la fruta de todos los chilenos. Ahora esperamos normalidad operacional, que la fruta se canalice a través de los puertos que corresponda", indicó en una declaración subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.

Los camioneros bloquearon los depósitos extraportuarios del puerto en reclamo de un ajuste de tarifas, debido al encarecimiento de su labor por el alza de los combustibles decretada por el Gobierno de José Antonio Kast.

El bloqueo provocó la cancelación de la ceremonia del inicio de la temporada de exportación de cerezas de Chile a China, y el desvío del primer buque 'Cherry Express' tras no poder cargar la fruta en San Antonio.

"Hay mucha disposición para poder atender a todos los importadores lo más rápido y la forma más eficiente posible”, añadió el subsecretario.

El presidente del gremio Frutas de Chile, Iván Marambio, dijo que el acuerdo "es un paso muy importante para la industria, especialmente en un período clave para las exportaciones de fruta chilena".

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