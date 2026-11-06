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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:40

Canadá y Líbano acuerdan reforzar su cooperación en seguridad y lucha antiterrorista

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Toronto (Canadá), 6 nov (EFE).- Canadá y Líbano anunciaron este viernes una nueva alianza para reforzar la cooperación en seguridad y estabilidad, que incluye el entrenamiento de las fuerzas especiales libanesas, la protección de civiles frente a municiones sin explotar y el apoyo a la reconciliación nacional.

Por EFE
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El acuerdo fue anunciado tras una reunión en Ottawa entre la ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, y su homólogo libanés, Youssef Raggi.

La iniciativa, denominada Asociación Canadá-Líbano para la Seguridad y la Resiliencia, pretende apoyar la soberanía e integridad territorial del país árabe y defender el principio de que las armas deben permanecer exclusivamente bajo el control del Estado libanés, una referencia al grupo armado Hizbulá.

"Canadá apoya al Líbano en sus esfuerzos por reforzar la seguridad, impulsar las reformas y construir un futuro más estable y próspero", declaró Anand en un comunicado.

Entre las medidas previstas figura el entrenamiento avanzado de las fuerzas especiales del Ejército libanés para combatir el terrorismo y la delincuencia, así como programas para reducir los riesgos derivados de municiones sin explotar y mejorar el almacenamiento de armamento.

Ambos ministros también abordaron la situación en el sur del Líbano y el fin del mandato de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), previsto para el 31 de diciembre de 2026, y defendieron una transición coordinada que mantenga el respaldo a las instituciones libanesas.

El acuerdo contempla además reuniones anuales entre altos funcionarios, programas de reconciliación social y apoyo a reformas institucionales para favorecer la recuperación económica del país.

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