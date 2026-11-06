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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 22:35

Comunidad LGBTI protesta con besos tras posesión de ministro ultraconservador en Colombia

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Bogotá, 6 nov (EFE).- Besos, abrazos y pancartas con mensajes en defensa de la diversidad sexual protagonizaron este viernes una protesta de integrantes de la comunidad LGBTI en la céntrica plaza de Bolívar de Bogotá, contra el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como ministro del Interior del Gobierno colombiano.

Por EFE
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Varias parejas se besaron frente a la Catedral Primada y otros manifestantes levantaron carteles con mensajes como "El amor no es sinónimo de miedo", en una jornada que buscó convertir las muestras de afecto en un acto de resistencia frente a lo que consideran "una amenaza" para los derechos conquistados por esta población.

"Hemos convocado a una gran 'besatón' porque se acaba de posesionar como ministro del Interior Alejandro Ordóñez, un hombre abiertamente homofóbico que ha ocupado cargos de poder y los ha utilizado para ir en contravía de los derechos de la ciudadanía", dijo a EFE Camila Farfán, una de las participantes.

Ordóñez, que fue procurador general entre 2009 y 2016, es conocido en el país por sus posiciones ultraconservadoras y durante su gestión en el Ministerio Público se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción por parte de parejas homosexuales, además de cuestionar decisiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"Nuestra existencia vale, importa igual que la de cualquier otro ciudadano porque tenemos los mismos derechos", afirmó Farfán, quien consideró que el regreso de Ordóñez a un cargo de primera línea del Ejecutivo representa un retroceso para las libertades y garantías de la población LGBTI.

La manifestante también cuestionó lo que calificó como una "batalla cultural imaginaria" impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y advirtió que las organizaciones defensoras de la diversidad sexual no permitirán que se reviertan los avances alcanzados en materia de igualdad.

Más allá de la protesta simbólica, los convocantes anunciaron que han emprendido acciones para vigilar la gestión del nuevo ministro que asumió el cargo este semana.

Según Farfán, presentaron un derecho de petición ante el Ministerio del Interior con más de 15 preguntas sobre las funciones de Ordóñez y las medidas para evitar posibles situaciones de discriminación contra trabajadores LGBTI de esa entidad.

También radicaron una acción colectiva preventiva ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para solicitar que ambos organismos vigilen las actuaciones del funcionario.

Ordóñez llegó al cargo en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo, cuya salida se produjo después de que De la Espriella lo apartara de ese despacho el 21 de octubre, en medio de las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante el Presupuesto General de 2027 en el Congreso, que finalmente tuvo que expedir por decreto.

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