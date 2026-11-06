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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:50

Costa Rica registra una inflación interanual de 0,55 % en octubre de 2026

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San José, 6 nov (EFE).- Costa Rica registró en octubre de 2026 una inflación interanual del 0,55 %, manteniéndose positiva por segundo mes consecutivo, después de 16 meses de variaciones interanuales negativas, informó este viernes el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por EFE
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Según el informe del INEC, la variación acumulada durante los primeros diez meses del 2026 se mantiene negativa con un -0,01 %, mientras que en el mismo período del año anterior también se registró una disminución, pero de mayor magnitud, con una variación acumulada de -1,77 %.

El reporte también indicó que la variación mensual del índice en octubre de 2026 refleja un incremento de 0,39 %, superior al registrado en octubre del año anterior, cuando presentó un aumento, con una variación mensual de 0,19 %.

Los principales bienes y servicios que bajaron de precio en octubre fueron la cebolla, la papa y la carne molida de res, mientras que subieron de precio la gasolina, el diésel, el transporte en taxi, transporte en autobús y entrada a eventos de entretenimiento.

Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantuvo lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %, que también está vigente para 2026.

Según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta en 2027.

Durante los últimos años, el Gobierno ha festejado la baja inflación y hasta ha llegado a decir que el país es "campeón mundial" en ese indicador, mientras que diversos economistas han alertado que números tan bajos pueden ser señales de deterioro de la economía.

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