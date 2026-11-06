Cuatro vuelos extranjeros con destino Madrid, afectados por falsas amenazas de bomba

El aeropuerto madrileño recibió en la mañana del viernes una nueva comunicación de amenaza de explosivos, que afectaba a cuatro vuelos de llegada, en medio de las falsas alarmas de bomba que han recibido los vuelos de varios países europeos desde el martes.

Tres de los aviones que tenían Madrid como destino procedían de Londres y el vuelo restante salió de Múnich (Alemania).

Tras el aviso, se activó la alerta y se constituyo un comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguiendo el protocolo de seguridad que, tras evaluar la amenaza y realizar las comprobaciones pertinentes, las dio por descartadas.

Ayer, jueves, fueron tres los vuelos afectados por las falsas amenazas de bomba en España, dos de ellos de Iberia procedentes de Roma y Milán y otro que salía de Madrid con destino París de Air Europa, aunque todavía no había despegado, y en países europeos, hubo casi una treintena de incidentes de este tipo y de alertas similares durante la semana.

Una serie de avisos falsos de bomba pusieron este viernes de nuevo en alerta a varias aerolíneas y aeropuertos europeos, entre ellos Copenhague, Varsovia, Lisboa, Venecia, París o Praga.

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Ante esta situación, el Gobierno irlandés advirtió de que la reciente ola de amenazas falsas de bomba contra la aviación y medios de comunicación en Europa podría formar parte de una "campaña coordinada de desestabilización".

La oleada de falsas amenazas de bomba afectó el jueves a al menos 25 vuelos entre países europeos, algunos de los cuales tuvieron que ser desviados, lo que llevó a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE).