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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 20:15

DeSantis buscará la presidencia de EEUU tras triunfo republicano en Florida, según el Post

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alista una nueva candidatura a la presidencia de Estados Unidos tras las elecciones de mitad de mandato en las que dicho estado resistió como el mayor bastión de los republicanos en medio del triunfo de los demócratas, según el Washington Post.

Por EFE
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El mandatario estatal, quien ya compitió una vez en las primarias contra el actual presidente Donald Trump en 2024, está preparándose para contender de nuevo para las elecciones de 2028, reportó este viernes el diario, que cita tres fuentes anónimas informadas sobre sus planes.

El gobernador del tercer estado más poblado de EE.UU. "ve una oportunidad pública después de que los votantes rechazaran de manera contundente la agenda de Trump esta semana", expuso el reporte, que también aseveró que ya ha buscado a un consultor político para armar su campaña.

Además, un comité federal de acción política (PAC, en inglés) alineado con él mandó un mensaje esta semana para recaudar dinero, "otro paso que señaló su intención de postularse", añadió el diario.

Al citar el reporte en una publicación, DeSantis respondió que el medio "está fabricando esto" porque él no se ha "puesto en contacto con nadie" para postularse "a absolutamente nada".

"Es solo otro intento patético de conseguir clics", afirmó.

Pero DeSantis ha reivindicado estos días en medios nacionales su gestión en Florida, donde los republicanos conservaron su escaño en el Senado, la gobernación estatal y la fiscalía general en medio del triunfo de los demócratas en estados históricamente republicanos, como Texas, Iowa, Carolina del Sur y Kansas.

El mandatario calificó el miércoles la derrota de su partido como "un evento cercano a la extinción" y la comparó con el impacto de un "meteorito", y atribuyó el resultado a "un rechazo a los republicanos en Washington".

En cambio, alabó los resultados en el estado que gobierna desde 2018, al enfatizar que Florida fue "el único estado que fue capaz de mantenerse firme y resistir".

Dado que no podía competir por la reelección, DeSantis terminará su mandato en enero, cuando lo reemplazará Byron Donalds, quien el martes se impuso en una contienda contra el demócrata David Jolly por menos de dos puntos porcentuales.

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